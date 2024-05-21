В Красноярске Fix Price закрыли из-за нашествия крыс

Роспотребнадзор Красноярска принял решение о временном закрытии одного из магазинов сети Fix Price из-за обнаружения крыс. Магазин, расположенный на проспекте Красноярский рабочий, 163, был вынужден приостановить свою деятельность после того, как специалисты ведомства вместе с сотрудниками прокуратуры выявили нарушение санитарных норм.

Проверка показала наличие экскрементов грызунов на продуктовых и хозяйственных стеллажах, а также на полу торгового зала. Более того, часть продуктов оказалась повреждена крысами. Во время визита инспекторов были замечены три бегающих крысы, что стало последней каплей и привело к решению о закрытии магазина.

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Согласно правилам, магазин будет оставаться закрытым до тех пор, пока проблема с грызунами не будет полностью решена. Это значит, что владельцам предстоит провести дератизацию помещения и убедиться в отсутствии крыс перед тем, как возобновить работу.

Такие меры являются необходимыми для защиты здоровья потребителей. Крысы могут быть переносчиками различных заболеваний и представляют серьезную угрозу для людей. Поэтому очень важно, чтобы все торговые точки соблюдали строгие санитарные нормы и регулярно проводили профилактические мероприятия против грызунов, пишет krsk.aif.ru.

Ранее стало известно о том, что красноярцы покупают молоко ряда торговых марок с кишечной палочкой.