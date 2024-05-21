Леонид Агутин станет хедлайнером фестиваля под Иркутском

Певец Леонид Агутин станет одним из главных участников фестиваля «Ангара-Джаз», который пройдет в музее под открытым небом «Тальцы» под Иркутском. Исполнитель приглашен в качестве хедлайнера этого мероприятия.

Фестиваль запланирован на 13 и 14 июня и организован по инициативе губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и народного артиста России Игоря Бутмана. Джазовый оркестр последнего также выступит на этом празднике музыки.

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Организаторы активно работают над программой фестиваля, которая обещает быть насыщенной и разнообразной. Более ста молодых артистов в возрасте от 18 до 35 лет поучаствуют в мероприятии. Сейчас идет отборочный этап, и все желающие могут подать заявку до 9 июня.

Помимо выступлений музыкантов программа включает в себя мастер-классы, творческие встречи и джем-сейшены, где участники смогут обменяться опытом и вдохновением, пишет ircity.ru.

Ранее жители Иркутска рассказали о местном музее с экспозицией из мусора.