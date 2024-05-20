В Новосибирске хотят запретить выступления Клавы Коки

В Новосибирске хотят запретить Клаве Коке выступать с неподобающими песнями. Фото Global Look Press

Совет отцов возмутил новый клип звезды.

Новосибирцев возмутило творчество Клавы Коки. Глава Совета отцов Сергей Майоров обратил внимание на клип певицы. По его мнению, он вызывает немало вопросов.

Другие новости читайте в Telegram-канале «Звездная пыль».

«Клава Кока анонсировала песню, в которой она рекламирует одиночество <…> Нет парня — нет проблем, я собираю гарем», — возмутился общественник.

Майоров настаивает на том, что сокращение трансляций и присутствия в социальных сетях аморального контента будет только на пользу укреплению семейных ценностей, пишет vn.ru.

Ранее новосибирцы попросили убрать Инстасамку с рекламных щитов. Сибирякам не понравилось, что она рекламирует платформу для общения между учителями, учениками и их родителями.

Читайте также:

Читайте также