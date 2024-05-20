В Новосибирске хотят запретить выступления Клавы Коки

Новосибирцев возмутило творчество Клавы Коки. Глава Совета отцов Сергей Майоров обратил внимание на клип певицы. По его мнению, он вызывает немало вопросов.

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«Клава Кока анонсировала песню, в которой она рекламирует одиночество <…> Нет парня — нет проблем, я собираю гарем», — возмутился общественник.

Майоров настаивает на том, что сокращение трансляций и присутствия в социальных сетях аморального контента будет только на пользу укреплению семейных ценностей, пишет vn.ru.

Ранее новосибирцы попросили убрать Инстасамку с рекламных щитов. Сибирякам не понравилось, что она рекламирует платформу для общения между учителями, учениками и их родителями.