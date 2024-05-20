В Ленинградской области на этой неделе ожидаются заморозки

Жителей Санкт-Петербурга ждет очередное понижение температуры. Дело в том, что к городу приближается холодный атмосферный фронт. Об этом рассказал начальник регионального Гидрометцентра Александр Колесов.

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Небо затянут облака, столбик термометра опустится. Однако днем не будет холоднее +15…+20 градусов. Температура будет существенно опускаться ночью — до плюс одного градуса. Ближе к среде-четвергу в области возможны заморозки. Осадков не ожидается.

Метеоролог призывает жителей города не терять оптимизма, так как движение к лету все равно есть.

Дождей в выходные дни не ожидается.

«Но еще очень далеко и может все поменяться», — сказал синоптик в Telegram-канале.

Ранее стало известно, какая погода будет в регионах этим летом.