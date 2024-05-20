В Ленинградской области на этой неделе ожидаются заморозки

Жителей Санкт-Петербурга ждет очередное понижение температуры. Дело в том, что к городу приближается холодный атмосферный фронт. Об этом рассказал начальник регионального Гидрометцентра Александр Колесов.
Другие новости читайте в Telegram-канале «
Небо затянут облака, столбик термометра опустится. Однако днем не будет холоднее +15…+20 градусов. Температура будет существенно опускаться ночью — до плюс одного градуса. Ближе к среде-четвергу в области возможны заморозки. Осадков не ожидается.
Метеоролог призывает жителей города не терять оптимизма, так как движение к лету все равно есть.
Дождей в выходные дни не ожидается.
«Но еще очень далеко и может все поменяться», — сказал синоптик в Telegram-канале.
Ранее стало известно, какая погода будет в регионах этим летом.
Читайте также: