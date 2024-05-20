Агроном из Новосибирска назвала растения, которым лучше расти в тени

У дачников совсем скоро начнется жаркая пора в огороде. Многие ломают голову тем, что можно посадить в тени, ведь не все еще будет расти. Агроном Людмила Шубина рассказала, какие растения прекрасно себя чувствуют, получая мало солнечного света.

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Такие условия любит щавель и шпинат, а также сельдерей листовой. В тень можно посадить петрушку и укроп, но стоит понимать, что зелень не будет такой пышной — если бы она была на солнечном участке.

«Щавель, шпинат, сельдерей листовой могут подгореть на солнце, особенно в жару», — цитирует Шубину ngs.ru.

В полутень можно отправить жимолость или черную смородину, крыжовник, чернику, голубику.

Если говорить о деревьях, то это рябина, липа, черемуха. На тенистых клумбах хорошо растут папоротники, гортензии, анютины глазки, ландыши, ирисы, барбарисы.

Ранее дачников научили правильно сеять на рассаду арбузы.