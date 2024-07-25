В Иркутске развод в ЗАГСе закончился трагической смертью жены

Трагедия произошла в Иркутской области, где мужчина совершил страшное преступление прямо в процессе развода.
25-летний житель Саянска убил свою 21-летнюю жену в здании ЗАГСа. Бывшие влюбленные пришли в учреждение, чтобы официально оформить расторжение брака. Девушка была инициатором развода, что, вероятно, стало причиной столь жестокого поступка со стороны мужчины.
Другие новости читайте в Telegram-канале «
Стоит отметить, что это не первый случай проявления агрессии со стороны подозреваемого. Сообщается, что он систематически избивал свою жену, о чем она рассказывала своим друзьям. Именно эти действия и стали причиной желания девушки развестись.
В настоящее время мужчина находится под стражей. Он обвиняется в убийстве и уже признал свою вину. Местная прокуратура взяла это дело под свой контроль, пишет vse42.ru.
Ранее стало известно о том, что в Рязанской области брак не продлился и дня.
Читайте также: