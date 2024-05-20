Берега Финского залива стали желтыми: в Росприроднадзоре объяснили почему

Жители Ленинградской области были обеспокоены окрашиванием берега Финского залива в желтый цвет.

Однако согласно информации Северо-Западного управления Росприроднадзора, это явление не связано с промышленными утечками или загрязнением.

«Желтые разводы — это пыльца», — цитирует экспертов spbdnevnik.ru.

Эксперты объясняют, что всему виной цветение деревьев, которое приводит к появлению желтой пыльцы на воде. В мае она начинает лететь с елей и берез, а затем — с сосен и дубов, что и стало причиной окрашивание воды и берега. Поэтому местным жителям не стоит беспокоиться из-за пожелтения воды и берега.

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