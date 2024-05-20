Концерт Стаса Михайлова в Екатеринбурге перенесли с 21 мая на 26 октября

Известный российский исполнитель Стас Михайлов вынужден во второй раз отменить свой концерт в Екатеринбурге. Поклонникам певца придется скорректировать свои планы, так как новая дата концерта назначена на октябрь.

Изначально планировалось, что концерт состоится 6 апреля, но из-за непредвиденных обстоятельств он был перенесен на 21 мая. Однако и эта дата оказалась неподходящей для проведения выступления.

«Большой юбилейный концерт Стаса Михайлова в Екатеринбурге, запланированный на 21 мая, переносится на 26 октября 2024 года», — говорится в Telegram-канале «Екатеринбург-ЭКСПО».

Организаторы сообщают, что билеты, приобретенные на отмененный концерт, остаются действительными. Если у кого-то из зрителей возникнут обстоятельства, препятствующие посещению выступления в октябре, билеты можно вернуть и получить обратно деньги.

Ранее стало известно о том, что в Екатеринбург на музыкальный фестиваль Summer Sound приедут IOWA, Ева Власова и Cream Soda.