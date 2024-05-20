Хирург из Новосибирска, сделавший пациентке «попу Кардашьян» вместо груди, не согласен с иском

Москвичка Любовь Лауфер после рождения троих детей решила восстановить фигуру и обратилась к услугам пластического хирурга в Новосибирске. Было решено провести процедуру липофилинга.

Этот метод предполагает удаление жира с проблемных зон с его последующим введением в грудь.

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Однако в случае с Лауфер все пошло не по плану. Вместо знакомого врача операцию проводил другой специалист. Любовь также попросила использовать оставшийся жир для увеличения объема своих ягодиц, но сильно об этом пожалела.

«Живот был в ужасном состоянии, грудь стала одна меньше другой. Но самое страшное — это размер ягодиц <…> Как вы отреагировали бы, если бы обратились к хирургу подправить грудь, а проснулись с «попой Кардашьян?» — цитирует женщину nsk.kp.ru.

Результат операции поверг даму в шок. У нее поднялась температура, а боли в теле были невыносимыми.

В итоге, Любовь подала в суд на хирурга, он был признан виновным и теперь обязан выплатить ей компенсацию в размере около 1,5 миллиона рублей. Однако врач обжаловал это решение, и сейчас проводится дополнительная экспертиза.

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