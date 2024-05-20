Мужа кемеровчанки с ВИЧ затрясло от диагноза: «Стал белым, я решила уйти, но он не пустил»

Жительница Кемеровской области Екатерина Кузнецова с ВИЧ рассказала, что ее супруг остолбенел, когда узнал о диагнозе. Женщина призналась в своем диагнозе не сразу, как это когда-то произошло и с ней.

Кемеровчанка совершенно не ожидала, что недуг может коснуться ее. Партнер не предупредил ее о своей болезни с самого начала отношений, совсем скоро он умер, а она узнала, что инфицирована.

Через годы женщина влюбилась, а потом и сама не решилась сразу признаться.

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По словам Кузнецовой, на тот момент ее новый мужчина был в числе тех, кто считают, что зараженные ВИЧ должны жить на отдельном острове. Женщине было очень сложно.

«Когда я сообщила новость про свой диагноз, любимый стал белым, его трясло, я решила уйти, но он меня не отпустил. Сказал, что мы будем вместе, несмотря ни на что. Шестой год я замужем!» — поделилась кемеровчанка.

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