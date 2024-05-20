Московский психолог Закиева рассказала, что женщина может узнать о беременности по снам

Тесты на беременность являются одним из самых надежных способов определения этого состояния, однако, оказывается, что уже на ранних стадиях женщина может сама заметить первые признаки зачатия.

Об этом сообщила московский перинатальный психолог Марина Закиева .

По ее словам, организм женщины может сигнализировать о скором появлении малыша через сновидения.

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Это связано с тем, что во время беременности происходят значительные гормональные перестановки, которые могут отразиться на работе мозга и привести к изменению содержания сновидений.

«Некоторые будущие мамы отмечают более яркие сны в первые недели положения», — отметила психолог. Марина Закиева.

Следует помнить, что полагаться только на этот симптом не стоит. Окончательное подтверждение беременности может дать только врач-гинеколог после проведения необходимых диагностических процедур и осмотра, пишет news.ru.

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