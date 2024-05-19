Певец SHAMAN на гастролях в Рязани сам себе стирает носки в гостинице

У певца SHAMAN, как выяснилось, есть свои требования к тому, как должен выглядеть номер в гостинице, в которой он останавливается на гастролях. Так, приехав с концертами в Рязань, артист пустил съемочную группу программы «Ты не поверишь!» в свои апартаменты, рассекретив пикантную деталь своего райдера. SHAMAN просит, чтобы окна в его гостиничном номере не просто были наглухо зашторены плотными занавесками, но и закрыты фольгой так, чтобы дневной и свет от фар машин или уличных фонарей не попадал в комнату.

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