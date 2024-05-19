Певец SHAMAN на гастролях в Рязани сам себе стирает носки в гостинице

У певца SHAMAN, как выяснилось, есть свои требования к тому, как должен выглядеть номер в гостинице, в которой он останавливается на гастролях. Так, приехав с концертами в Рязань, артист пустил съемочную группу программы «Ты не поверишь!» в свои апартаменты, рассекретив пикантную деталь своего райдера. SHAMAN просит, чтобы окна в его гостиничном номере не просто были наглухо зашторены плотными занавесками, но и закрыты фольгой так, чтобы дневной и свет от фар машин или уличных фонарей не попадал в комнату.
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«По поводу света, насколько я загоняюсь. Я ребят прошу, они в каждом отеле делают это. Закрывают окна фольгой, а сверху еще обычной шторкой закрываем. Не люблю, когда свет проникает.
Немножко раздражает солнечный свет, в машине у меня тоже шторки. А свет я получаю от народа на своих концертах», - говорит Ярослав Дронов, он же SHAMAN.
Певец SHAMAN просит закрывать окна в гостиничном номере фольгой. Фото: кадр из программы «Ты не поверишь!»
Ко всему прочему, певец сам стирает свои носки, футболки и штаны прямо в раковине в ванной.
«Вот так берешь один носочек, натягиваем на руку, потом второй и натираешь мылом. Ради такой мелочи машинку что ли запускать? Я очень такой бережливый, экономный», - добавил певец.