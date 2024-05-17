Выпускники Новосибирска и их родители скупают ответы на ЕГЭ у мошенников

В Новосибирске старшеклассники проявляют активность, собирая средства на покупку ответов к предстоящим экзаменам ОГЭ и ЕГЭ. Они доверяют обещаниям неизвестных лиц, которые якобы могут предоставить верные ответы за день до начала экзаменов.

Каждый год в интернете наблюдается рост предложений о продаже ответов. Как отмечают школьники и их родители, в 2024 году основным местом такой торговли стали Telegram-каналы. Администраторы этих групп обещают выслать ответы на вопросы экзаменов за определенную плату.

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Один из школьников поделился, что многие из его сверстников собирают деньги для покупки ответов.

Эксперты же подчеркивают, что ответы на ОГЭ и ЕГЭ нельзя купить, сообщает BFM.

Ранее стилист Яна Гракова рассказала школьницам о лучшем платье на выпускной.

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