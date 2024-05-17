Красноярцы покупают молоко ряда торговых марок с кишечной палочкой

Результаты проверки качества молока на прилавках популярных магазинов Красноярска Центром стандартизации и метрологии оказались неутешительными. Как говорят эксперты, большую часть продовольствия нельзя употреблять в пищу.

Специалисты провели проверку десятка образцов молока. Они закупились в «Командоре», «Ленте», «Метро» и сети «О'Кей».

В продукции «Семенишна» была обнаружена кишечная палочка, были выявлены нарушения в маркировке.

Торговая марка «Правильное молоко» делает продукт с сильно сниженной кислотностью. Это касается и «Никольского здоровья».

В образцах фирмы «Нарада» была обнаружена кишечная палочка.

Лидером по числу нарушений стандартов качества признана торговая марка «Таежный исток». Производитель делает продукт с заниженной долей белка и кислотности. В молоке присутствует кишечная палочка, выявлены нарушения в маркировке, пишет портал «Мой Красноярск».

Однако были и торговые марки, продукцию которых красноярцы могут найти на прилавках и смело брать. Это «Лента», «Домик в деревне», «Сибиржинка», «Простоквашино».

Ранее стало известно о том, что дачники Красноярска смогут легально продавать свой урожай на рынке.

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