Метеоролог Шувалов пообещал москвичам солнечные выходные

Руководитель центра «Метео» Александр Шувалов прогнозирует для москвичей солнечные выходные.

Метеоролог утверждает, что в ближайшие субботу и воскресенье ожидается повышение температуры до +20 градусов, хотя в области будет немного прохладнее. Также будет ощущаться легкий ветерок, но он не принесет холода. Более того, в эти дни не предвидится осадков.

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В третьей декаде мая жителям столицы не стоит беспокоиться о резком снижении температуры, поскольку этого не произойдет. Напротив, перед началом календарного лета воздух в столице начнет прогреваться.

«Ожидается хорошая майская погода, в меру теплая», — цитирует Шувалова издание «Известия».

Ранее председатель «Садоводов России» Андрей Туманов сказал, будут ли пионы после заморозков цвести хуже.

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