Пермяк не улетел в Турцию из-за одной потерянной в заграничном паспорте буквы

Мужчина из Перми, планировавший заграничную поездку, столкнулся с неприятной ситуацией. Собираясь в Турцию, он не смог попасть на борт самолета из-за ошибки в его иностранном паспорте.

Это происшествие случилось в аэропорту «Большое Савино».

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Известно, что пассажиру удалось успешно пройти регистрацию на рейс, сдать свой багаж, однако его не допустили к посадке.

Причиной стала ошибка в паспорте. Дело в том, что в строчке о месте рождения у туриста было написано «Ермь». Самолет отправился без «ермяка». По словам путешественника, с тем же загранпаспортом он недавно летал в Таиланд. Тогда в Шереметьево заметили ошибку, но заверили, что паспорт действителен, сообщает портал 59.ru.

Ранее пермячка назвала два варианта экономии на путевке в Египет до 30%.

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