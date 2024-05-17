Дачники Красноярска смогут легально продавать свой урожай на рынке

Садоводы и владельцы личных подсобных хозяйств в Красноярске, а также местные производители товаров получили возможность использовать специальные социальные прилавки для реализации своей продукции. В Советском районе города организовано более 150 таких мест для торговли.

Садоводы могут предложить свои товары на рынках, расположенных на улицах Воронова, Спандаряна, Тельмана, Шумяцкого и других.

В городской администрации подчеркивают, что социальные ряды являются одной из наиболее популярных площадок для продажи продукции, собранной на дачном участке. Время работы таких прилавков не ограничено, а разместиться на них можно абсолютно бесплатно.

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Единственным требованием является то, что вся представленная продукция должна быть произведена самими продавцами. Это могут быть ягоды, овощи, фрукты, мед и предметы народных ремесел. Продавцам необходимо поддерживать чистоту на прилавке и вокруг торговых точек, пишет gnkk.ru.

Ранее дачников научили правильно сеять арбузы.

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