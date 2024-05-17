Грушинского фестиваля в Самарской области в этом году не будет

В Самарской области было принято решение об отмене проведения фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина на Мастрюковских озерах в 2024 году. Мероприятие не состоится в своем привычном формате.

Как сообщается на официальном портале фестиваля, данное решение было принято в свете текущих обстоятельств, которые создают риски для организации крупного мероприятия и делают невозможным обеспечение необходимых мер безопасности в связи с особенностями фестивальной площадки.

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Мастрюковская поляна будет закрыта для посетителей, однако в течение лета на территории региона планируется провести серию специальных концертов под названием «На Грушинской волне». Детали программы будут представлены позднее.

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