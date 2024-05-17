Губерниев выругался из-за драки футболистов «Енисея» на отдыхе в Красноярске: «Позорники!»

Известный спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев выразил свое мнение относительно инцидента, произошедшего с футболистами «Енисея». Несколько игроков клуба оказались в центре скандала, устроив драку с отдыхающими на базе отдыха в Красноярске.

«Футболисты «Енисея» из Красноярска, которые нарушали общественный порядок — позорники! Тьфу!», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Конфликт произошел на территории «Зеленки» в Советском районе. Одна из отдыхающих Лилия сообщила, что игроки «Енисея» вместе со своими семьями вели себя шумно, громко слушали музыку и игнорировали просьбы вести себя тише. В результате возникшей словесной перепалки конфликт перерос в драку.

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Как известно, первый удар все же нанес не игрок команды. По словам женщины, ее отчим разозлился после того, как услышал оскорбления в адрес своей жены, он ответил обидчику.

Гендиректор футбольного клуба Дмитрий Федосеев заявил, что игроков спровоцировали.

Ранее красноярский тревел-блогер назвал топовые направления, куда можно дешево слетать в мае.

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