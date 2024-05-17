Зверев надел корону на возрастную пермскую модель: «Елене 55 лет, но это не мешает ей быть красивой»

Жительница Перми Елена Терещенко в 55 лет решила попытать удачу в конкурсе красоты «Мировая модель» и добавила в свою копилку титул «Мировая красавица-2024».
На церемонию вручения корон, которая состоялась в столице, приехал стилист и шоумен Сергей Зверев. Терещенко получила титул «Мировая красавица-2024».
«Елене 55 лет, но это не мешает ей быть красивой», — сказала одна из учредителей мероприятия Ольга Каницкая.
Была в конкурсе и номинация «Молодая девушка». В этой категории титулы взяли пятнадцатилетние пермячки Арина Пантюхова и Ксения Сидей. В премии «Женщины 30-45 лет» звание «Мировая фотомодель-2024» присвоили Полине Семяшкиной, пишет ura.news.
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