Новосибирцы просят убрать поющую об аморальных ценностях Инстасамку с рекламных щитов

Жители Новосибирска выражают свое недовольство по поводу нового рекламного щита, который был установлен на въезде в город на Димитровском мосту. На нем изображена популярная исполнительница Инстасамка, которая является лицом рекламной кампании платформы для общения между учителями, учениками и их родителями.

Этот выбор амбассадора вызвал волну негативных эмоций среди жителей Новосибирска. Рекламируемая платформа, созданная на базе социальной сети «ВКонтакте» при поддержке Министерства цифрового развития России, призвана упростить коммуникацию между педагогами, учащимися и их родителями. Однако использование образа Инстасамки, чьи песни проповедуют антиобщественное поведение, вызвало бурю негодования, пишет sibkray.ru.

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Глава новосибирского Союза отцов Сергей Майоров подчеркнул, что организация получила множество жалоб от встревоженных родителей, которые не могут понять, почему исполнительница с сомнительной репутацией была выбрана для рекламы такой важной образовательной платформы.

Ранее стало известно о том, что Андрей Малахов вручит премии народным компаниям Новосибирска.