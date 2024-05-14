Никита Михалков выйдет на сцену в Челябинске в своем спектакле

В театре оперы и балета имени Глинки в Челябинске состоится уникальная постановка «12», которая будет проходить под чутким руководством знаменитого режиссера Никиты Михалкова. Этот захватывающий спектакль зрители смогут увидеть 28 и 29 июня.

Данная постановка является частью масштабной программы «Большие гастроли», которая объединяет множество талантливых артистов и творческих коллективов со всей страны.

Сама история спектакля основана на обсуждении двенадцатью присяжными молодого человека, обвиняемого в убийстве своего приемного отца. Все улики указывают на него, однако один из присяжных стремится докопаться до истины.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

В спектакле заняты Никита Михалков, Николай Бурляев, Сергей Степанченко, Владимир Долинский, Гия Перадзе и многие другие артисты.

По материалам ura.news

Ранее Никита Михалков высказался о звездах, уехавших из России.

Читайте также:

На «Курчатов фест» в Челябинске выступит Лариса Долина

Бывший муж Надежды Михалковой Резо Гигинеишвили увез ее сына в Грузию