Клава Кока споет на Всемирных играх дружбы в Екатеринбурге

Певица Клава Кока приедет на Всемирные игры дружбы в Екатеринбург. Стало известно о том, что она станет хедлайнером концертной программы.
«Пока неизвестно, выступит она на открытии или закрытии спортивного мероприятия», — отметили организаторы выступления.
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Всемирные игры дружбы будут проходить не только в Екатеринбурге, но и в Москве. Они запланированы на вторую половину сентября 2024 года — с 15 по 29 число.
По материалам ura.news
Ранее стало известно о том, что Клава Кока решила сменить имидж. Она перекрасилась в каштановый цвет.
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