Клава Кока споет на Всемирных играх дружбы в Екатеринбурге

Певица Клава Кока приедет на Всемирные игры дружбы в Екатеринбург. Стало известно о том, что она станет хедлайнером концертной программы.

«Пока неизвестно, выступит она на открытии или закрытии спортивного мероприятия», — отметили организаторы выступления.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

Всемирные игры дружбы будут проходить не только в Екатеринбурге, но и в Москве. Они запланированы на вторую половину сентября 2024 года — с 15 по 29 число.

По материалам ura.news

Ранее стало известно о том, что Клава Кока решила сменить имидж. Она перекрасилась в каштановый цвет.

Читайте также:

OTYKEN и «Ундервуд» выступят на фестивале мотокультуры «Движение» в Свердловской области

Перенесшего инфаркт Юрия Куклачева выписали из больницы