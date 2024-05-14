Клава Кока споет на Всемирных играх дружбы в Екатеринбурге

Клава Кока приедет в Екатеринбург на Всемирные игры дружбы. Фото Global Look Press

Клава Кока приедет на Всемирные игры дружбы.

Певица Клава Кока приедет на Всемирные игры дружбы в Екатеринбург. Стало известно о том, что она станет хедлайнером концертной программы.

«Пока неизвестно, выступит она на открытии или закрытии спортивного мероприятия», — отметили организаторы выступления.

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Всемирные игры дружбы будут проходить не только в Екатеринбурге, но и в Москве. Они запланированы на вторую половину сентября 2024 года — с 15 по 29 число.

По материалам ura.news

Ранее стало известно о том, что Клава Кока решила сменить имидж. Она перекрасилась в каштановый цвет.

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