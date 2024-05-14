Садовод из Набережных Челнов объяснила, чем поливать чеснок: желтеть не будет

В Набережных Челнах садоводы заметили, что из-за прохладных майских дней и ночей листья чеснока начали приобретать желтый оттенок. Дачники обеспокоены вопросом, не повлияет ли это на качество и объем будущего урожая.

Опытная садовод Мария Гарапшина поспешила успокоить любителей огорода, она поделилась своими методами восстановления культуры.

«Рекомендую подкормить чеснок мочевиной», — посоветовала дачница.

Очень важно увлажнить почву водой, только потом равномерно распределять удобрение. Рекомендуется вносить до трех-четырех чайных ложек на один квадратный метр.

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При внекорневой подкормке требуется развести до пяти-шести столовых ложек в десяти литрах воды.

Для обработки одной сотки понадобится до четырех литров раствора. Как только температура повысится, состояние растений должно нормализоваться, пишет chelny-izvest.ru.

Ранее дачникам назвали лучшие способы защиты огорода от морозов.

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