На «Курчатов фест» в Челябинске выступит Лариса Долина

В Челябинске 11 и 12 июля пройдет «Курчатов фест». В рамках фестиваля зрители смогут насладиться выступлениями народной артистки России Ларисы Долиной, талантливого музыканта Олега Аккуратова, а также артистов оперы и театров. Информация об этом была предоставлена пресс-службой Челябинской филармонии.

«12 июля мировые звезды оперной сцены Ильдар Абдразаков и солистка Мариинского театра Елена Стихина представят концертную программу классической музыки», — сообщили организаторы фестиваля.

Первый «Курчатов фест» прошел летом 2023 года, после чего губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение о проведении фестиваля ежегодно.

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В этом году гостей фестиваля ожидают выступления народных артистов России, а также насыщенная программа с участием симфонического оркестра.

По материалам ura.news

Ранее стало известно о том, что в Челябинске для выпускников выступят The Hatters.

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