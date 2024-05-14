Мошенники оформили кредит в 2 млн. рублей на жительницу Воронежа

В Воронеже на местную жительницу под предлогом окончания срока действия сим-карты оформили кредит.

Девушка рассказала, что ей на телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником компании, предоставляющей услуги сотовой связи.

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Мужчина пояснил, что абонентке нужно продлить договор, а для этого необходимо сказать код из смс-сообщения. Жертва так и сделала.

Позже выяснилось, что это мошенники, которые завладели персональными данными и оформили кредит на сумму, которая оказалась больше двух миллионов рублей.

«Настоятельно рекомендуем тщательно проверять всю информацию в сфере информационных технологий и предусмотрительно относиться к предложениям незнакомых людей о совершении различных финансовых операций», — цитирует сотрудников управления МВД России по Воронежской области vrn.mk.ru.

Ранее стало известно о том, что в Сочи появился новый «развод» туристов на деньги с временными татуировками.

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