В Кемеровской области для женщин с детьми пятница будет коротким рабочим днем

В Кемеровской области с июня по конец августа для женщин с детьми будет установлен особый рабочий график. По пятницам они смогут уходить с работы уже после 15 часов, при этом их заработная плата останется неизменной, сообщил губернатор Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.

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Это нововведение будет обязательно действовать для сотрудниц администрации правительства Кузбасса. Для остальных организаций региона новое правило является рекомендацией, к которой власти настоятельно просят прислушаться, пишет gazeta.a42.ru.

Сергей Цивилев подчеркнул, что сокращенный рабочий день вводится уже не первый год.

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