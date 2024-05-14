Московский священник Максим Первозванский: «На Радоницу нужно заказать панихиду по усопшим»

Московский священник Максим Первозванский обратился к верующим с предостережением относительно традиции устраивать трапезу на кладбище в день поминовения усопших, который называется Радоница и отмечается в этот вторник, 14 мая.

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В эту дату принято посещать могилы умерших родственников, чтобы помолиться за их упокой, но, по словам отца Максима, пытаться как бы разделить свою трапезу с покойными не следует.

Это считается греховным поступком. Однако, как уточнил священник, обычный перекус для поддержания сил не запрещается.

«На Радоницу и в последующие дни уже уместно пойти в храм и помолиться об усопших, заказать панихиду или подать записку о поминовении — за упокой», — поделился он с РИА Новости.

Ранее красноярский священник Родион Петриков рассказал, что не нужно обязательно стоять всю службу, если на это нет сил.

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