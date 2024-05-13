Житель Челябинской области выиграл в лотерею 607 миллионов рублей

Житель Челябинской области, имя которого не разглашается, стал невероятным счастливчиком, он выиграл в лотерею сумму свыше 607 миллионов рублей. Этот приз стал рекордным для России в истории лотерей, где участникам предлагается угадывать числа. Для того чтобы получить такой огромный выигрыш, необходимо было правильно указать все цифры в двух полях — восемь значений.

Чтобы получить денежный приз, жителю Челябинска предстоит совершить поездку в Москву.

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Стоит отметить, что в 2020 году житель Пермского края выиграл 545,9 миллиона рублей, в 2021 году приз в размере 512,2 миллиона рублей достался победителю из Южно-Сахалинска, в 2023 году сумма в 492 миллиона рублей была получена жителем Московской области, а в 2020 году 334,8 миллиона рублей были вручены победителю из Тверской области, пишет «Коммерсантъ».

Ранее дальневосточный вахтовик рассказал о примете, насулившей выигрыш 16 млн рублей в лотерею.

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