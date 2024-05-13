В Челябинске для выпускников выступят The Hatters и ARSLAN

В Челябинске в парке имени Гагарина 28-29 июня состоится захватывающий «Атомный выпускной — 2024». Главными звездами вечера станут популярная группа The Hatters, талантливый DJ DUMCHENKOV и восходящая звезда музыкальной индустрии, блогер ARSLAN (Раиль Арсланов).

В течение всего мероприятия, которое обещает быть незабываемым, на трех разных сценах будут проходить фееричные шоу-программы. Организаторы ожидают около восьми тысяч выпускников девятых и одиннадцатых классов.

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Вход на мероприятие будет осуществляться исключительно по заявкам от классных руководителей. Таким образом, только те, кто включен в список участников, смогут посетить этот особенный вечер.

В прошлом году выпускников порадовало выступление участницы шоу «Песни» на ТНТ Асии, рэпера Артема Катчера и группы Gayazovs Brothers, пишет ura.news.

Ранее стало известно о том, что концерт Стаса Намина в Челябинске перенесли на год.

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