Столетний волгоградец Адаев долго живет из-за любви к пешим прогулкам

Житель Волгоградской области Пазыл Адаев готовится встретить свой вековой юбилей. Семья ветерана Великой Отечественной войны раскрыла тайну его долголетия.

Адаев ушел на фронт в возрасте 19 лет, пережив все ужасы войны, он сумел сохранить любовь к жизни. Семья Адаева отмечает, что у него девять детей, сейчас есть 21 внук, 17 правнуков и одна праправнучка.

Как говорят его близкие люди, секрет долголетия Адаева кроется в его трудолюбии и активном образе жизни.

«Он вот работал, сам все делал. Пешком ходил, овец пас пешком. Все он физически сам ходил, никогда не ездил никуда», — поделился с volgograd-trv.ru сын ветерана Жумагали Адаев.

Ранее 99-летний челябинский долгожитель Иван Алексеев рассказал, что сохраняет бодрость и вкус к жизни, садясь за руль.

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