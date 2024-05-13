Григорьев-Апполонов прокатился на мопеде по Сочи до места его первой в жизни дискотеки

Андрей Григорьев-Апполонов из группы «Иванушки International» поделился с поклонниками роликом, который снял во время своего путешествия на гору Ахун в его родном городе Сочи.

Во время приключения певец посетил место, где прошла его первая дискотека в подростковом возрасте. Он говорит, что тогда ему было 12 или 13 лет.

«Я отплясывал в кругу девичьем», — вспомнил исполнитель.

Артист на мопеде проехал мимо ресторанчиков, где готовят шашлык, мимо местных домов.

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От места, где он остановился, до конечной точки маршрута артисту и его другу удалось добраться всего за полчаса. Оказавшись на горе Ахун, Григорьев-Апполонов заметил, что там есть все необходимое для полноценного отдыха, включая рестораны.

Певец считает, что эта достопримечательность — идеальное место для романтической прогулки.

Во время променада музыкант не остался без внимания. Его узнавали поклонники, с которыми он охотно делал фото.

Ранее Григорьев-Апполонов назвал Сочи самым дорогим городом-курортом в мире.

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