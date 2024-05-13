Новосибирский агроном Шубина рассказала, что листья огурцов желтеют из-за ошибок в поливе и паутинного клеща

Опытный агроном из Новосибирска, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина поделилась своими профессиональными наблюдениями относительно того, почему листья посаженных огурцов могут начать желтеть и сохнуть.

Она отметила, что зачастую причиной этого являются не температурные условия и воздействие ультрафиолетовых лучей, а неправильный режим полива.

Когда на улице стоит жаркая погода, необходимо ежедневно опрыскивать растения (помимо регулярного полива). Важно найти баланс, а также помнить о том, что переувлажнение грунта нежелательно, так как оно может привести к аналогичным последствиям.

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При обнаружении желтых листьев их следует немедленно удалить с растения и аккуратно сложить в пакет. Это связано с тем, что второй наиболее распространенной причиной появления желтизны является паутинный клещ.

«Ежедневные опрыскивания спасут от появления этого вредителя. С ним очень сложно бороться», — подчеркнула Людмила Шубина.

Огурцы часто испытывают недостаток азота, поэтому при возникновении проблем с растениями рекомендуется вносить подкормку каждые десять дней. Для этой цели подходит навоз, разведенный водой в соотношении 1 к 10.

Также стоит учесть, что иногда растениям может не хватать магния, пишет ngs.ru .

Ранее Людмила Шубина научила сеять арбузы правильно.

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