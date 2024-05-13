Новосибирский агроном Шубина рассказала, что листья огурцов желтеют из-за ошибок в поливе и паутинного клеща

Агроном из Новосибирска рассказала, что делать, когда листья огурцов начинают желтеть.. Фото Global Look Press

Кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина указала на самые распространенные проблемы.

Опытный агроном из Новосибирска, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина поделилась своими профессиональными наблюдениями относительно того, почему листья посаженных огурцов могут начать желтеть и сохнуть. 

Она отметила, что зачастую причиной этого являются не температурные условия и воздействие ультрафиолетовых лучей, а неправильный режим полива.

Когда на улице стоит жаркая погода, необходимо ежедневно опрыскивать растения (помимо регулярного полива). Важно найти баланс, а также помнить о том, что переувлажнение грунта  нежелательно, так как оно может привести к аналогичным последствиям.

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При обнаружении желтых листьев их следует немедленно удалить с растения и аккуратно сложить в пакет. Это связано с тем, что второй наиболее распространенной причиной появления желтизны является паутинный клещ.

«Ежедневные опрыскивания спасут от появления этого вредителя. С ним очень сложно бороться», — подчеркнула Людмила Шубина.

Огурцы часто испытывают недостаток азота, поэтому при возникновении проблем с растениями рекомендуется вносить подкормку каждые десять дней. Для этой цели подходит навоз, разведенный водой в соотношении 1 к 10.

Также стоит учесть, что иногда растениям может не хватать магния, пишет ngs.ru.

Ранее Людмила Шубина научила сеять арбузы правильно.

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