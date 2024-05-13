Иркутский астроном рассказал о чрезвычайно мощной магнитной буре 13 мая

Бушующая в эти дни геомагнитная буря, которая еще не достигла своего пика, обещает быть чрезвычайно мощной, по прогнозам ученых из лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

По словам доктора физико-математических наук, профессора Иркутского государственного университета Сергея Язева , пик с высокой вероятностью придется на 13 мая, и буря может продолжаться в течение всего дня.

«Выбросы, которые произошли раньше, должны достичь Земли примерно через двое суток. Получается, что сейчас до Земли долетели как раз оставшиеся выбросы <…> Один из выбросов был очень быстрым, его скорость оценена примерно в 1100 километров в секунду, и его воздействие на магнитосферу Земли может быть ощутимым», — поделился ученый с irk.ru .

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Магнитные колебания, которые продолжались несколько дней, позволили жителям Иркутской области стать свидетелями полярного сияния.

Ранее рассказывалось о том, что в Сочи из-за явления фата-моргана корабли «зависли» в воздухе.

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