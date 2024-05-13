Иркутский астроном рассказал о чрезвычайно мощной магнитной буре 13 мая
Солнце. Фото Global Look Press
Сильные магнитные колебания жителям Земли приходится терпеть уже несколько дней.
Бушующая в эти дни геомагнитная буря, которая еще не достигла своего пика, обещает быть чрезвычайно мощной, по прогнозам ученых из лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
По словам доктора физико-математических наук, профессора Иркутского государственного университета Сергея Язева, пик с высокой вероятностью придется на 13 мая, и буря может продолжаться в течение всего дня.
«Выбросы, которые произошли раньше, должны достичь Земли примерно через двое суток. Получается, что сейчас до Земли долетели как раз оставшиеся выбросы <…> Один из выбросов был очень быстрым, его скорость оценена примерно в 1100 километров в секунду, и его воздействие на магнитосферу Земли может быть ощутимым», — поделился ученый с irk.ru.