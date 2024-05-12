SHAMAN в Рязани на улице спел «Я русский»: «У памятника легендарному русскому богатырю Евпатию Коловрату»

Известный певец Ярослав Дронов, работающий под творческим псевдонимом SHAMAN, провел необычное выступление в Рязани, объединив свои силы с уличными музыкантами.

Артист рассказал в микроблоге, что готовился к предстоящему сольному концерту в Рязани и решил прогуляться по улицам города.

Во время променада SHAMAN встретил талантливых местных музыкантов и вместе с ними исполнил свой хит «Я русский». Посмотреть на импровизированное представление прямо на улице с участием российской звезды моментально собралась публика.

«Вместе с ребятами дали жáру прямо у памятника легендарному русскому богатырю Евпатию Коловрату — cоздали новую, уличную версию песни «Я русский», - поделился SHAMAN в микроблоге.

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Это было незабываемое уличное представление, наполненное энергией.

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