В Сочи начинается пляжный сезон

В Сочи уже открылись несколько десятков пляжей, заявил градоначальник Алексей Копайгородский.

На пляже «Одиссея» в Лазаревском районе активно ведутся работы по благоустройству территории и высадке новых деревьев. Здесь планируется создать парковку, кинотеатр под открытым небом и торговые павильоны, где будет представлена продукция местных производителей.

Градоначальник подчеркнул, что к июню в таком же формате начнет функционировать целый ряд пляжей в Лазаревском районе, включая «Взморье» и «Багратион». В настоящее время на этих пляжах завершаются восстановительные работы после осенних штормов 2023 года.

Рабочие приводят в порядок набережную, где в ближайшее время появятся пространства для занятий спортом и творчеством, а также площадки для семейного отдыха, сообщает vesti-sochi.tv .

Также стало известно о том, что в этом году в Сочи открывается ряд новый гостиниц. Некоторые из них будут расположены на береговой линии.

Ранее путешественников, которые собираются в Сочи этим летом, научили отдыхать комфортнее и экономить деньги. Выяснилось, что нужно просто придерживаться элементарных правил.

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