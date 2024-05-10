Любителям «тихой охоты» рассказали, какие грибы уже можно собирать в Подмосковье

Грибники Подмосковья уже выходят на «тихую охоту». Профессионалы этого дела поделились, где традиционно можно собрать богатый «улов».

Стоит отметить, что почти половина территории Московской области занята лесами, поэтому каждый сможет найти свое грибное место.

Весной первыми появляются строчки, маслята и сморчки. За ними можно отправляться в леса городских округов Чехов, Серпухов, Коломна, Зарайск, Егорьевск, Дубна, Волоколамский и Одинцовский.

Когда солнце начнет показываться чаще и станет теплее, пойдут сыроежки и подберезовики. Последние лучше всего искать в лиственных и смешанных лесах.

Если вы планируете отправиться в популярное у грибников и не слишком удаленное место, то выезжать обязательно нужно ранним утром, иначе вы рискуете остаться с пустой корзинкой, пишет vmo24.ru .

Ранее рассказывалось, как правильно варить сморчки.

Читайте также:

Жена Игоря Вдовина Елена Николаева стала мамой во второй раз

Саша Савельева ответила на слухи о кризисе в отношениях с Кириллом Сафоновым: «У нас все в порядке»