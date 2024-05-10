Пензякам рассказали о возможности сэкономить на детских билетах на южные поезда

Пензякам рассказали о возможности сэкономить на семейных поездках на поезде. РЖД проводит несколько акций, которыми можно воспользоваться, отправляясь на юг и не только.

Дело в том, что сейчас жители Пензенской области могут поучаствовать в программе, которая рассчитана на тех, у кого есть дети от 10 до 17 лет. Приобретая билеты в купе, можно получить скидку до 15%. В этом случае места следует оформлять в одном заказе — максимум на четверых.

Такой акцией можно воспользоваться до конца мая, а потом с сентября и до начала следующего года.

Все лето для детей от 10 до 17 лет действует предложение, которое позволяет купить билеты вполцены. Это касается и фирменных поездов, части «Ласточек», а также купейных вагонов двухэтажных составов, пишет penzavzglyad.ru .

Ранее стало известно о том, что отпускникам начали продавать авиабилеты на несуществующие рейсы в Сочи.

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