99-летний челябинский долгожитель рассказал, что сохраняет бодрость и вкус к жизни, садясь за руль

99-летний ветеран Великой Отечественной войны Иван Алексеев из Челябинской области поделился историей своей жизни. Несмотря на почтенный возраст, он продолжает самостоятельно управлять автомобилем и ухаживать за огородом.

На фронте он получил серьезное ранение, в результате которого ему ампутировали ногу. Однако, вернувшись к мирной жизни, он не утратил жизнерадостности и оптимизма.

Несмотря на свой возраст и инвалидность, пенсионер сохраняет активность и позитивный настрой. Он самостоятельно обрабатывает землю на своем участке: сажает, поливает, собирает урожай и даже делает зимние запасы.

Он помогает своим соседям, возит их в аптеку, больницу, а иногда и в лес за грибами, сообщает mir24.tv .

«Мне нравится на машине ездить, езжу то за ягодами, то за метелками», — поделился челябинский долгожитель.

Ранее 103-летняя жительница Рязани Маргарита Смирнова поделилась секретом своего долголетия.

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