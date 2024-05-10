После паводка в Оренбуржье по-прежнему безопасно выращивать томаты и огурцы на даче

Биолог Ася Филиппова поделилась своим мнением о возможности выращивания овощей, фруктов и ягод на дачных участках в Оренбуржье после паводка. Сейчас уровень воды в реках Урал и Сакмара стабилизировался.

Многие местные жители летом еще могут вернуться к дачным посадкам. Однако возникает вопрос о безопасности урожая, поскольку паводковые воды обычно загрязнены.

Филиппова успокоила дачников, заверив, что нет необходимости полностью отказываться от выращивания культур. Растения обладают уникальными свойствами, предотвращающими накопление вредных веществ. Почва же содержит природные антибиотики, которые способны уничтожать микробы.

Все это говорит о том, что овощи, фрукты и ягоды, выращенные на собственном участке после паводка в Оренбургской области, по-прежнему безопасны для потребления, пишет yuzh-ural.ru .

Ранее стало известно, как дачникам спасать картошку в заморозки.

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