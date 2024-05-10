Ростовские ветеринары предупредили огородников об опасности пионов и ирисов для кошек

В ростовском управлении ветеринарии рассказали о дачных растениях, которые представляют опасность для собак. Этот вопрос особо актуален с наступлением теплого времени года, когда владельцы питомцев берут своих подопечных на дачу.

Специалисты рекомендуют избегать выращивания ирисов, нарциссов, пионов, люпинов, гиацинтов и хризантем. Если собака или кошка попробует эти цветы на вкус, есть риск развития кишечного расстройства. Стоит уберечь своих любимцев от контакта с гортензиями, сиренью и ландышами, особенно опасными являются ягоды последних.

Цикламены содержат вещество, способное вызвать ожог слизистой оболочки. Красивоцветущий кустарник может спровоцировать нарушение работы сердца и угнетение нервной системы животного.

Еще большую угрозу представляют молочайные. К примеру, клещевина обыкновенная. Ее употребление может привести к параличу и слепоте.

Признаками отравления являются рвота, диарея, обильное слюноотделение и учащенное дыхание. В таком случае питомца следует незамедлительно доставить в ближайшую ветеринарную клинику, не занимаясь самолечением, пишет vetandlife.ru .

Ранее дачникам рассказали, как спасти картошку от заморозков.

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