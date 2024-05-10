Купальный сезон в Новосибирске может начаться через десять дней

Власти Новосибирска рассказали, когда в городе в этом году стартует купальный сезон. Не исключено, что он начнется уже с 20 мая, но все будет зависеть от погоды.

Специалисты рекомендуют заходить в воду, когда она прогреется хотя бы до +18-19 градусов. В этом случае нижний порог для температуры воздуха +20…+25 градусов.

Стоит отметить, что длительность купания будет зависеть не только от температуры, но и от уровня влажности воздуха и скорости ветра. Официальные места для купания будут расположены на пляжах парка «У моря Обского», парка «Бугринская роща» и парка отдыха «Звезда». В этом сезоне планируется открыть шесть пляжей, пишет ngs.ru .

Несмотря на то, что в мае в Новосибирске выпал снег, сейчас воздух прогревается до +24 градусов. Настоящая жара будет сегодня, 10 мая. Столбик термометра будет уходить за отметку в +20 градусов до середины предстоящей недели.

Читайте также:

Саша Савельева ответила на слухи о кризисе в отношениях с Кириллом Сафоновым: «У нас все в порядке»

Беременная Арзамасова проводит отпуск в Турции в компании Авербуха, мамы, сына Левушки и пасынка Мартина