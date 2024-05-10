Орловцы рассказали, как спасти от заморозков картошку и другие культуры на даче

Ночные морозы, обрушившиеся на Орловскую область, стали настоящим испытанием для местных дачников. Многие из них столкнулись с необходимостью защитить свои растения от непогоды. Среди наиболее уязвимых культур оказались ранняя картошка, абрикосы, яблони и рассада, уже высаженная некоторыми огородниками в грунт.

По словам орловцев, особенно сильно пострадали лилии, розы, виноград, абрикосы и персики, которые после заморозков выглядят увядшими. Дачники также переживают за раннюю картошку, которая уже выпустила цветки.

Опытные садоводы из Орла делятся своими методами сохранения будущего урожая. Один из популярных способов — использование старых ведер в качестве укрытия для рассады. Однако некоторые местные жители считают, что такой подход может привлечь еще больше холода.

Орловцы используют различные виды укрывных материалов. Например, местная жительница Галина Дворядкина поделилась своим опытом применения материала плотностью 40 ден, который оказался недостаточно эффективным для защиты картофеля. Однако грядки, укрытые полотнами плотностью 60 ден (в два слоя), успешно пережили мороз. Для дополнительной защиты Галина также использовала сено, пишет oreltimes.ru .

«Картошку и закопайте. Может стоять закопанная 3-4 дня без проблем», — рекомендует дачница. «Если есть коробки из магазина, то это лучшее», — подхватывали другие огородники.

Ранее эксперт по плодовым культурам Елена Никулина рассказала, как выбрать крепкие саженцы.

Читайте также:

Жена Игоря Вдовина Елена Николаева стала мамой во второй раз

Ирина Аллегрова: «9 мая стал для нас второй Пасхой — избавлением от страшной участи»