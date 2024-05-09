Григорий Лепс за две недели до концерта в Волгограде не может собрать аншлаг

В Волгограде жители не проявляют большого энтузиазма по поводу предстоящего концерта Григория Лепса, который запланирован на 21 мая в «Экспоцентре». Пока аншлага в зале не намечается.

Стоимость билетов на выступление музыканта варьируется от 4000 до 10000 рублей — в зависимости от расположения мест. Однако, по данным сервисов по продаже билетов, за 12 дней до концерта в зале все еще остается большое количество свободных мест.

Интересно отметить, что в мае прошлого года Лепс также давал концерт в Волгограде. В тот раз самыми популярными оказались билеты по более низкой цене, в то время как у Димы Билана, наоборот, быстрее всего раскупали самые дорогие билеты, расположенные ближе к сцене.

Также стоит упомянуть, что 26 мая в том же зале запланирован концерт Любови Успенской. Хотя стоимость билетов на ее выступление значительно ниже, чем у Лепса, пока желающих посетить ее концерт нашлось еще меньше, пишет bloknot-volgograd.ru .

Ранее стало известно о том, что в День Победы Григорий Лепс даст бесплатный концерт в Челябинске.

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