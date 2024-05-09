В День Победы Григорий Лепс выступит в Челябинске с бесплатным концертом

Сегодня Челябинск отмечает День Победы. В рамках праздничных мероприятий в городе состоится концерт с участием популярного музыканта Григория Лепса.

Празднование началось с самого утра и продлится до позднего вечера. В связи с этим центр города был перекрыт, поэтому автомобилистам рекомендуется заранее планировать свои маршруты. Также были внесены изменения в схему движения общественного транспорта.

Стоит отметить, что в некоторых местах города ограничена продажа алкоголя.

Ближе к вечеру, в 16 часов, в парке Гагарина состоится выступление духового оркестра «Девятое Мая 45-го». В 17:00 у Торгового центра на сцену выйдет Григорий Лепс, который исполнит песни в концертной программе «Мы эту Победу вовек не забудем».

В этом году праздничный фейерверк не состоится. Такое решение было принято в региональном правительстве.

Лепс перед концертом в Челябинске поздравил поклонников с Днем Победы.

«С праздником, дорогие мои! С Днем Победы! С 9 Мая! <…> Нужно не забывать тех людей, которые отдали жизни для того, чтобы мы жили, творили и работали. Поэтому всем счастья, здоровья, благополучия и долгой жизни. Ура, товарищи!» — обратился он в своих социальных сетях.

Ранее стало известно, что концерт Стаса Намина в Челябинске был перенесен на год.

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