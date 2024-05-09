Этот День Победы может стать самым холодным в Москве с 1945 года

В Москву вновь пришло аномальное похолодание. Главный специалист Московского метеобюро
Позднякова уточнила, что самая низкая средняя температура в этот день была зафиксирована в 1972 году и составила менее двух градусов тепла, но ночных заморозков в тот день не было. Она также упомянула, что морозы до минус четырех градусов были ночью 9 мая 1999 года, дневная температура составила всего два градуса тепла.
По ее словам, сегодня в Москве ожидается не больше пяти градусов тепла. Кроме того, холод будет сопровождаться сильным ветром, порывы которого будут достигать 12-17 м/с. Об этом синоптик сообщила в своем
В Кремле заверили, что погода не повлияет на проведение парада Победы на Красной площади.
Ранее рассказывалось о том, что снег в мае пошел сразу в нескольких регионах России.