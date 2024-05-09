В Новосибирске часть магазинов не будет продавать алкоголь 9 мая

В связи с празднованием 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Новосибирске вводятся ограничения на продажу алкоголя. Они коснутся только тех торговых точек, которые расположены вблизи мест проведения массовых мероприятий.

В мэрии также приняли решение о запрете продажи напитков в стеклянной таре. Кафе и рестораны должны будут завершить свою работу не позднее 23:00.

Ограничения на продажу алкоголя будут действовать в следующих районах города: вокруг площади Ленина, в нескольких кварталах Октябрьского района, на Михайловской набережной, на улице Богдана Хмельницкого, на территории у ТРЦ «Аура» и «Березовой рощи», а также в других местах.

Ранее Никита Кологривый, устроивший пьяный дебош в одном из ресторанов родного Новосибирска, сказал, что после проведенных в СИЗО дней будет хулиганить только на съемочной площадке.