Распустившиеся поляны шалфея в Краснодаре стали популярной природной фотозоной для туристов

Парк Галицкого, расположенный в Краснодаре, является излюбленным местом для прогулок — как среди горожан, так и среди туристов. Его территория богата зелеными насаждениями, которые радуют глаз своим цветением. Примечательно, что растения расцветают не одновременно, а последовательно, благодаря чему парк выглядит ярко и празднично даже в начале весны.

Сейчас на Кубани начался сезон цветения шалфея. Большие полянки, покрытые этим растением, привлекают внимание жителей и гостей краевого центра.

Первые признаки распускающегося шалфея были замечены в конце апреля, когда лишь отдельные цветки начинали покрываться цветной шапкой. Со временем соцветия растения полностью раскрылись, создав впечатляющие ярко-фиолетовые поля. Это место стало основным для проведения фотосессий в парке.

Ранее стало известно о том, что на Кубань вернулись заморозки.