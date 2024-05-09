На Кубань возвращается зима с понижением температуры до -3 градусов

В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение, прогнозируются заморозки. Синоптики ожидают ощутимое похолодание утром 9 мая, а также в ночные часы 10 и 11 числа.

На территории Кубани температура воздуха может опуститься до -3 градусов. Отрицательные значения ожидаются на большей части региона, за исключением Черноморского и Азовского побережья. Об этом сообщили в управлении МЧС по Краснодарскому краю.

Стоит отметить, что ночные заморозки глубокой весной относятся к числу опасных природных явлений. Они могут повредить или уничтожить сельскохозяйственные культуры, включая цветки и завязи плодовых косточковых и семечковых культур, а также растения, которые любят теплую погоду. Специалисты рекомендуют принять меры для защиты растений от заморозков. При понижении температуры их следует укрыть полимерной пленкой, можно использовать и другие материалы, а также солому.

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