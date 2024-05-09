Парк Маяковского в Екатеринбурге станет основной площадкой для празднования Дня Победы

В этом году празднование 9 Мая в Екатеринбурге будет отличаться от предыдущих. В связи с текущей ситуацией мероприятия пройдут в более скромном формате — без концертов звезд, салютов и фейерверков. Однако, если вы решите провести этот день вне дома, предлагаем ознакомиться с программой мероприятий, которые пройдут в парке Маяковского.

В первой половине дня, с 11 часов, на центральной площади парка будет проходить парад ретроавтомобилей. После этого запланировано возложение цветов.

В 13 часов на главной сцене парка начнется концерт «Говорит Урал!», который будет сопровождаться модным показом.

В саундпарке в 12 часов начнется исторический лекторий.

В 14:30 стартует выступление эстрадно-духового оркестра «Елизаветский».

Кроме того, в другие дни в парке также планируются различные мероприятия. В разных точках города в праздники пройдут концерты, выставки, мастер-классы и стендапы.

Ранее стало известно о том, что в Екатеринбурге фестиваль «Кардиограмма» перенесли на следующий год.